SON DAKİKA Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu’nun 10 gün içinde 4 kilo kaybettiği ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’da bulunan Ağaoğlu öğle saatlerinde kendisini kötü hissedince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na burada gerekli tetkikler yapılıp serum tedavisi uygulandı.

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Bordo mavili ekipin Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, “Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir'” denildi.

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