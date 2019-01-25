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SON DAKİKA Fenerbahçe yeni transferi Victor Moses’i resmen açıkladı
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe yeni transferi Victor Moses’i resmen açıkladı

Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden duyurdu.

25 Ocak 2019 16:45

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Chelsea’den Victor Moses’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız Victor Moses ile anlaşıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada

“Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme 17:28 | 25 Ocak 2019
Fenerbahçe Victor Moses
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