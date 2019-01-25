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SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Vagner Love’ın sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Vagner Love’ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Ligi 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Erzurumspor mücadelesinin ardından Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Vagner Love ülkesinin takımlarından Corinthians ile anlaşmaya vardı.

25 Ocak 2019 22:56

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Loveile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Brezilya ekibi Cırinthians golcü futbolcu ile anlaştığını açıkladı. Corinthians Kulübü’nden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce de Corinthians forması giyen Vagner Love, Beşiktaş’ta bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 gole imza attı.

Beşiktaş, Love’ı geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor’dan transfer etmişti.

LOVE, “YA FIFA, YA FESİH” DEDİ!

Anlaştığı Corinthians’a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etmekle tehdit etmiş ve sonrasında fesih için görüşmeler başlamıştı.

Brezilyalı golcü yaptığı açıklamada ”Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak… Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş da Love’ın bu sözlerinin ardından oyuncusu disiplin kuruluna sevk etme kararı almıştı.

 

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Son güncelleme 11:25 | 26 Ocak 2019
beşiktaş Vagner Love
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