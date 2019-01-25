SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Vagner Love’ın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Loveile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Brezilya ekibi Cırinthians golcü futbolcu ile anlaştığını açıkladı. Corinthians Kulübü’nden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce de Corinthians forması giyen Vagner Love, Beşiktaş’ta bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 gole imza attı.

Beşiktaş, Love’ı geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor’dan transfer etmişti.

Corinthians, Vagner Love’ı transfer ettiğini açıkladı!pic.twitter.com/B4KPVgxNtA — SKOR (@SozcuSkor) 25 Ocak 2019

LOVE, “YA FIFA, YA FESİH” DEDİ!

Anlaştığı Corinthians’a bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro alacağı için Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etmekle tehdit etmiş ve sonrasında fesih için görüşmeler başlamıştı.

Brezilyalı golcü yaptığı açıklamada ”Beşiktaş’ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak… Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA’ya giderim” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş da Love’ın bu sözlerinin ardından oyuncusu disiplin kuruluna sevk etme kararı almıştı.

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