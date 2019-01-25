SON DAKİKA | Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Ricardo Quaresma açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma hakkında açıklama yaptı.

Ligde BB Erzurumspor’u ağırlayan siyah beyazlılarda maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Şenol Güneş, “Hayatın ne olacağını bilemeyiz, şu anda çıkıp sahaya oynuyor” ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Güneş’in Quaresma açıklaması;

“Şu anda çıkıp sahada oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Bugün çıkacak ve futbolunu oynayacak. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu.”