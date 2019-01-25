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SON DAKİKA | Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Ricardo Quaresma açıklaması
Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Ricardo Quaresma açıklaması

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma hakkında teknik direktör Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Öte yandan BB Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Quaresma, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

25 Ocak 2019 19:57

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma hakkında açıklama yaptı.

Ligde BB Erzurumspor’u ağırlayan siyah beyazlılarda maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Şenol Güneş, “Hayatın ne olacağını bilemeyiz, şu anda çıkıp sahaya oynuyor” ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Güneş’in Quaresma açıklaması;

“Şu anda çıkıp sahada oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Bugün çıkacak ve futbolunu oynayacak. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu.”

35 yaşındaki Portekizli futbolcunun geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşme yaparak takımdan ayrılmak için izin istediği öğrenilmişti. Yıldız futbolcunun eşi ve çocukları da İstanbul’dan ayrıldı.

Öte yandan Portekizli futbolcu 87. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

25 Ocak 2019 Ricardo Quaresma`dan sert faul! Kırmızı kart... Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Ricardo Quaresma, BB Erzurumspor maçının 87. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:30 | 25 Ocak 2019
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