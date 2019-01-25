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Serdar Aziz’in menajeri ayrılığı canlı yayında açıkladı
Galatasaray

Serdar Aziz’in menajeri ayrılığı canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz için menajeri Haluk Canatar, TRT Spor canlı yayınında sarı kırmızılılarla olan sözleşmesini feshedeceklerini açıkladı. Canatar, milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının beklendiğini söyledi.

25 Ocak 2019 08:54

Galatasaray’da kadro dışı kalan Serdar Aziz, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshedecek. Milli oyuncunun sarı kırmızılılarla yollarını yarın resmen ayırması bekleniyor.

Serdar Aziz için menajeri Haluk Canatar, TRTSPOR’a önemli açıklamalarda bulundu;

“Galatasaray ile Serdar Aziz arasındaki görüşmeleri tamamlandı. Hizmetlerinden dolayı Serdar’a teşekkür edildi. Serdar da hakkını helal etti. Yarın sözleşme feshedilir diye düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak, Serdar Aziz’i aradı ve ‘çok üzgünüm bu ayrılık için’ dedi. Galatasaray’dan takımda kalması için bir talep gelmedi. Serdar Aziz’in çok uzun süre birikmiş alacakları var. Biz bunun için Galatasaray’a hiçbir tebligat çekmedik. G.Saray ile tüm görüşmeleri en etik seviyede götürdük. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz.

‘FENERBAHÇE İLE ANLAŞABİLİRSİNİZ DEDİLER’

Fenerbahçe ile yaptığım toplantılardan çıktıktan sonra da hep bilgi verdim, teşekkür ettiler. Bu sürecin Serdar için de yıpratıcı olmaması için bir konuşma yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz’e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak? 20 yıldır futbolcu menajeriyim, bu kadar gereksiz gündem olan bir futbolcu transferi yaşamadım. Yönetim kurulundan bana ‘sözleşmesini feshetmeyeceğiz’ diye bir tebligat gelmedi. Bana, ‘Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz’ dediler.”

Bursaspor’dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeline Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz, sarı kırmızılılarda geçirdiği 2.5 sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi. Milli oyuncu Fatih Terim ile yaşadığı sorun nedeniyle devre arası kampına götürülmemiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

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Son güncelleme 08:54 | 25 Ocak 2019
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