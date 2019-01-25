Ricardo Quaresma’dan sert faul! Kırmızı kart…

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, BB Erzurumspor maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Siyah beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan 35 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta oynanan mücadeleye ilk 11’de başladı.

Zaman zaman etkili futbol sergileyen Quaresma, 87. dakikada rakibine arkadan yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan önce Quaresma’nın geleceği hakkında yaptığı açıklamada, “Şu anda çıkıp sahada oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Bugün çıkacak ve futbolunu oynayacak. Maç bittikten sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmak gerekiyor. Quaresma bunu iyi yapan bir oyuncu.” ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`ten Ricardo Quaresma açıklaması Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma hakkında teknik direktör Şenol Güneş'ten açıklama geldi. İlgili Haberi Oku