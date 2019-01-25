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Real Madrid Kral Kupası’nda avantaj yakaladı
İspanya La Liga

Real Madrid Kral Kupası’nda avantaj yakaladı

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Real Madrid sahasında Girona'yı 4-2 mağlup etti.

25 Ocak 2019 08:11

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan maçta Real Madrid, Girona’ya karşısında zorlanarak kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Lucas Vazquez (Dk. 18), Sergio Ramos (Dk. 42 penaltı ve Dk.77) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.

Girona’nın gollerini ise Choco Lozano (Dk. 7) ve Alex Granell (Dk. 66) kaydetti.  Öte yandan çeyrek finalin bu akşam oynanan diğer maçında Espanyol sahasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Espanyol karşılaşmanın 27. dakikasında Borja Iglesias ile 1-0 öne geçti. Real Betis’e turda avantaj sağlayan beraberlik golü ise 80. dakikada Antonio Sanabria’dan geldi. Kupada çeyrek finalin rövanşlarında Real Betis-Espanyol 30 Ocak’ta, Girona-Real Madrid de 31 Ocak’ta karşılaşacak.

Son güncelleme 08:11 | 25 Ocak 2019
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