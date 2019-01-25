Nagatomo dönemiyor! Japonya yarı finale yükseldi…

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam’ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dubai’deki El-Maktoum Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan’ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya’nın üst turdaki rakibi İran oldu. Japonya ile İran arasındaki mücadele 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Asya Kupası’nda final mücadelesi 1 Şubat’ta oynanacak.

FİNALE ÇIKARLARSA 3 MAÇ KAÇIRACAK

Japonya finale yükselirse, Nagatomo 3 maç daha kaçıracak ancak 10 Şubat’ta oynanacak Trabzonspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Galatasaray’ın bu süreçteki fikstürü:

26 Ocak Göztepe

29 Ocak Boluspor

2 Şubat Alanyaspor