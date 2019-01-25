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Milli voleybolcu Meryem Boz’un acı günü
Diğer Sporlar

Milli voleybolcu Meryem Boz’un acı günü

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli oyuncu Meryem Boz'un, hayatını kaybeden babası Mümin Boz'un cenazesi toprağa verildi.

25 Ocak 2019 15:31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli voleybolcu Meryem Boz’un babası Mümin Boz, dün gece vefat etti. 76 yaşındaki Mümin Boz’un naaşı, Cünudiye Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta defnedildi.

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Cenaze törenine Meryem Boz ve yakınları ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray HDI Sigorta takımının teknik heyeti ve oyuncuları, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Son güncelleme 15:31 | 25 Ocak 2019
galatasaray Meryem Boz
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