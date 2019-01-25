Milli voleybolcu Meryem Boz’un acı günü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli voleybolcu Meryem Boz’un babası Mümin Boz, dün gece vefat etti. 76 yaşındaki Mümin Boz’un naaşı, Cünudiye Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta defnedildi.

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Cenaze törenine Meryem Boz ve yakınları ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray HDI Sigorta takımının teknik heyeti ve oyuncuları, sporcular ile vatandaşlar katıldı.