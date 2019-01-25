Messi ve dünya yıldızlarından ‘Sala’ çağrısı!

İspanyol ekibi Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, vatandaşı Emiliano Sala’nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Messi, olasılık ve umut varken aramaların durdurulmaması çağrısı yaptı. Arjantinli futbolcu, Sala’nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi.

Polis acı kararı aldı, Emiliano Sala`nın takım arkadaşları ve Vahid Halilhodzic gözyaşlarına boğuldu Manş Denizi üzerinde kaybolan uçakta yer alan ve Emiliano Sala ve uçakta bulunan diğer iki kişi için arama çalışmaları Guernsey polisinin yaptığı açıklama ile sona erdi. Haberi antrenman esnasında alan Nantes futbolcuları ve Teknik Direktör Vahid Halilhodzic gözyaşlarına hakim olamadı. İlgili Haberi Oku

Messi’nin yanı sıra Manchester City’nin yıldızı Sergio Agüero, Borussia Dortmund forması giyen Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi futbol dünyasından çok sayıda isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

TRT Spor spikeri Levent Özçelik`ten sosyal medyayı sallayan sözler Spor spikeri Levent Özçelik, TRT Spor'da sunduğu programda sarf ettiği 'Eyyam' sözleri ile sosyal medyayı salladı. Levent Özçelik, hakemlerin makul olmak kaydıyla 'Eyyam' yapma hakları olup olmadığını sordu. İlgili Haberi Oku

Cardiff City’nin 19 Ocak’ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala’nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu.