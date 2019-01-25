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Mehmet Özdilek: ‘Baskıda sorun yaşayacaklarını biliyorduk’
BB Erzurumspor

Mehmet Özdilek: ‘Baskıda sorun yaşayacaklarını biliyorduk’

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2019 23:36

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 1-1 biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş’ın sorun yaşayacağını bildiklerini söyleyen Özdilek, “Çok rakibe pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdik. 2. yarı itibariyle biraz daha önde oynamaya çalıştık. Beşiktaş’ın baskıda sorun yaşayacağını biliyordum. Akabinde yakaladığımız pozisyonlar var, doğru tercihleri yapamadık” dedi.

Maçı kazanabileceklerini vurgulayan teknik adam, “1-0’dan sonra psikolojik olarak bir yaslanma var. 1-1’den sonra inanılmaz pozisyonlar yakaladık, golü de atabilirdik. Burada alınan 1 puan bizim için değerli. Moral açısından güzel ama şimdi önümüzdeki maçı kazanmamız lazım” diye konuştu.

1 puanı hak ettiklerini söyleyen antrenör, “Hak ettiğimiz bir puan oldu diye düşünüyorum. Takım halinde iyi bir performans gösterdik ama bizim tutanımız iyi, atan için de takviyeler yaptık, biraz süreye ihtiyaçları var” mesajını yolladı.

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Son güncelleme 23:36 | 25 Ocak 2019
beşiktaş mehmet özdilek
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