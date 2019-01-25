Martin Skrtel’dan Ümraniyespor futbolcusu Atabey Çiçek’e mesaj

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Martin Skrtel, Ümraniyespor maçında kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonla ilgili Atabey Çiçek’e geçmiş olsun mesajı yolladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a sahasında 1-0 yenilen sarı lacivertliler, turnuvadan elenerek büyük bir şok yaşarken Slovak stoper Martin Skrtel rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
Ümraniyespor’un forveti Atabey Çiçek’e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gören Skrtel, başarılı futbolcunun sakatlanmasına nedne olmuştu.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından Skrtel’ın kendisine yolladığı mesajı paylaşan Atabey Çiçek, yıldız futbolcuya teşekkür etti.
İşte Skrtel’ın Atabey Çiçek’e attığı mesaj;
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Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupasi Fenerbahçe-Ümraniyespor karşılaşmasında yaşadığım sakatlık sonrasindaki Martin Skrtel in mactan sonra bana ilettiği mesaji paylasmak istedim. Maç içinde böyle talihsiz pozisyonlari her futbolcu yaşıyor ama onemli olan bu yanlislardan ders cikartip yanlışı düzeltmektir.Bize bu sekilde ornek olduğun için ben tesekkur ederim umarim Fenerbahçeyi bu zorlu surecten kurtarirsiniz önünüzdeki maclarda basarilar. @martin37skrtel