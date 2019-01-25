SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Martin Skrtel’dan Ümraniyespor futbolcusu Atabey Çiçek’e mesaj
Ziraat Türkiye Kupası

Martin Skrtel’dan Ümraniyespor futbolcusu Atabey Çiçek’e mesaj

Ümraniyesporlu Atabey Çiçek'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçeli Martin Skrtel, karşılaşma sonunda sakatlanmasına neden olduğu pozisyonla ilgili Atabey Çiçek'e mesaj attı ve özür diledi.

25 Ocak 2019 20:13

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Martin Skrtel, Ümraniyespor maçında kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonla ilgili Atabey Çiçek’e geçmiş olsun mesajı yolladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a sahasında 1-0 yenilen sarı lacivertliler, turnuvadan elenerek büyük bir şok yaşarken Slovak stoper Martin Skrtel rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Ümraniyespor’un forveti Atabey Çiçek’e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gören Skrtel, başarılı futbolcunun sakatlanmasına nedne olmuştu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından Skrtel’ın kendisine yolladığı mesajı paylaşan Atabey Çiçek, yıldız futbolcuya teşekkür etti.

İşte Skrtel’ın Atabey Çiçek’e attığı mesaj;

23 Ocak 2019 Fenerbahçe`den çok sert Cüneyt Çakır açıklaması Fenerbahçe Kulübü 18.haftada oynanan Bursaspor maçında çok tartışılan hakem kararları ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertli kulüp 'Ön yargılı hakemliğe son verilmeli' başlıklı yazıda sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:13 | 25 Ocak 2019
atabey çiçek Fenerbahçe martin skrtel Ümraniyespor
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR