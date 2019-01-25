MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Erzurumspor maçı özet izle! Beşiktaş 1 puana razı oldu…

Süper Lig’de 19. hafta açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında taraftarı önünde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş’a Erzurumspor izin vermedi. Erzurumspor 69. dakikada Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine gönderdiği top ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip Beşiktaş kalesinde gördüğü golün ardından taraftarın desteğini arkasına aldı ve genç oyuncu Dorukhan Toköz’ün attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. İlk yarıda sarı kart gören Burak Yılmaz, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Mücadelede dakikalar 87'yi gösterirken Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılırken takımını 10 kişi bırakan isim oldu. İşte Beşiktaş Erzurumspor özet…

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR ÖZET İZLE

BURAK YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş, BB Erzurumspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü.

Rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Burak yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'la 7 lig mücadelesine çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gören golcü futbolcu, bu maçla birlikte 4. sarı kartını görerek Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

MİRİN DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta yeni transfer Nicolas Isımat Mirin sakatlandığı için maça devam edemedi.

İlk yarının 25. dakikasında yaşanan bir hava topu mücadelesi sonrasında sırtüstü düşen 27 yaşındaki savunmacı kısa süre yerden kalkamadı.

Tedavisi tamamlanan Fransız futbolcu ilk yarıyı tamamlarken ikinci yarının başında yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Siyah beyazlı ekipten yıldız futbolcunun sakatlığı ile ilgili açıklama yapılmadı.