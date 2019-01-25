Göksel Gümüşdağ’dan Fenerbahçe ve Emmanuel Adebayor açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe’nin 34 yaşındaki forvet Emmanuel Adebayor’u transfer edeceği iddialarına yanıt verdi.
TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Fenerbahçe'den Adebayor için bir teklif yok. Yurt dışından bazı teklifler geliyor. Her oyuncumuz için geliyor aslında.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan transferde gizliliğe önem verdiklerini belirten başkan, “Kulüplerin gizlilik kurallarına dikkat ederek transfer yaptğımız için önümüzde bariyerler olmuyor” dedi.
Süper Lig’in lideri Başakşehir, son olarak Senegalli forvet Demba Ba’yı kadrosun katmıştı.