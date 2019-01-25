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Göksel Gümüşdağ’dan Fenerbahçe ve Emmanuel Adebayor açıklaması
Medipol Başakşehir

Göksel Gümüşdağ’dan Fenerbahçe ve Emmanuel Adebayor açıklaması

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u transfer edeceği iddialarına Başkan Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi.

25 Ocak 2019 17:16

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe’nin 34 yaşındaki forvet Emmanuel Adebayor’u transfer edeceği iddialarına yanıt verdi.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Fenerbahçe'den Adebayor için bir teklif yok. Yurt dışından bazı teklifler geliyor. Her oyuncumuz için geliyor aslında.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan transferde gizliliğe önem verdiklerini belirten başkan, “Kulüplerin gizlilik kurallarına dikkat ederek transfer yaptğımız için önümüzde bariyerler olmuyor” dedi.

Süper Lig’in lideri Başakşehir, son olarak Senegalli forvet Demba Ba’yı kadrosun katmıştı.

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Son güncelleme 18:32 | 25 Ocak 2019
Emmanuel Adebayor Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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