Fenerbahçe’nin yeni transferi Victor Moses imza sonrası açıklama yaptı!

Fenerbahçe’nin bir buçuk yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Moses, kulüp binasındaki imza töreninin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni gezdi.

Nijeryalı Yıldız, tesislerde oyuncuların kaldığı odaları, kondisyon salonunu ve antrenman sahasını İdari Menajer Volkan Ballı İle birlikte gezerek bilgiler aldı.

Victor Moses, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile de tanıştı. Ardından sahaya çıkan yıldız futbolcu, bireysel antrenmanını yaptı.

“FENERBAHÇE DEV BİR KULÜP”

Tecrübeli futbolcu Victor Moses, ilk açıklamasını Fenerbahçe Televizyonu'na yaptı. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Nijeryalı futbolcu, “Düşüncelerim çok pozitif. Buranın tarihini çok duydum. Fenerbahçe dev bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi, pazartesi günü oynayacağımız maç. Bende bu kulüp için elimden geleni vermek istiyorum. Çok mutluyum.” dedi.

“SKRTEL VE EMENIKE İLE GÖRÜŞTÜM”

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Martin Skrtel ve Emenike ile konuştuğunu dile getiren Moses, “Daha önce oynadığım futbolculardan bilgi aldım. Herkesin söyledikleri pozitifti. Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Bende buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Martin Skrtel ile de konuştum. Kendisi, benim Liverpool'da kiralık olduğum dönemde orada oynuyordu. Bana kulübün büyüklüğünü anlattı. Taraftarların ne kadar büyük ve tutkulu olduğundan bahsetti. Burada futbolu herkesin ne denli sevdiğini anlattı. Emenike ile de konuştum. O da çok mutlu olacağımı ve mutlaka gitmem gerektiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

“UMARIM TAKIM OLARAK BİR ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ”

8 numarayı tercih etmesinin özel bir sebebi olmadığını belirten Moses, “Uğurlu bir rakamım diyebilirim ama herhangi bir sebebi yok. Bundan dolayı 8 numaralı formayı seçtim. Bu formayı giyeceğim ilk maçı da iple çekiyorum. Umarım bana ve kulübe şans getirir diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyun. Kolektif bir oyun. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Umarım takım olarak bir şeyler başarabiliriz.” şeklinde konuştu

Victor Moses taraftarlara verdikleri destek için çok teşekkür etti ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Taraftarların bana göstermiş oldukları sevgi ve destek için teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarım ve çok mutluyum. Onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. Onlara karşı çok büyük bir sevgi besliyorum.”

Victor Moses Fenerbahçe`de! Victor Moses kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Victor Moses için Chelsea ile anlaşıldığını ve Nijeryalı futbolcunun 1.5 yıllık anlaşma imzaladığı Fenerbahçe resmi sitesinden açıkladı. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'deki transfer taraftarları sevindirirken bir yandan da Victor Moses kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor sorularının cevabını araştırıyorlar... İlgili Haberi Oku