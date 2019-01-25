Fenerbahçe’de sakatlanan Frey’in son durumu belli oldu

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Frey’in sağlık durumu belli oldu. sağ bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Frey’in 2 ya da 3 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçeli taraftarlardan protesto! `Aleme rezil ettiniz` Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesine ve takımın kötü gidişatına tepki gösterdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir gurup Fenerbahçeli “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” sloganları atarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Kulüp doktorları, kas yapısının çok kuvvetli olduğunu belirttikleri Frey’in 2-3 hafta içinde sahalara dönebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe’de Ümraniyespor ile oynanan kupa rövanş maçında Michael Frey, karşılaşmanın ilk yarısında bacağında çekme hissedince 29. dakikada kenara alındı. Erken bir oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Frey'in yerine Nabil Dirar'ı sahaya sürdü.