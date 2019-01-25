Eskişehirspor’da kriz! Dokuz futbolcu tesislerden ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Eskişehir`de isyan: Değişik oyunlar oynanıyor Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, transfer tahtasının açılamayacağını açıkladı. Değişik oyunların oynandığını belirten Fuat Çapa, buna rağmen pes etmeyeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için teşekkür etti.