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Eskişehirspor’da kriz! Dokuz futbolcu tesislerden ayrıldı
TFF 1.Lig

Eskişehirspor’da kriz! Dokuz futbolcu tesislerden ayrıldı

Eskişehirspor'da sezon başında anlaşma sağlanan dokuz futbolcu, lisanslarının çıkmaması nedeniyle tesislerden ayrıldı.

25 Ocak 2019 17:57

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’un sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

25 Ocak 2019 Eskişehir`de isyan: Değişik oyunlar oynanıyor Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, transfer tahtasının açılamayacağını açıkladı. Değişik oyunların oynandığını belirten Fuat Çapa, buna rağmen pes etmeyeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için teşekkür etti.

Son güncelleme 18:00 | 25 Ocak 2019
eskişehirspor
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