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Eskişehir’de isyan: Değişik oyunlar oynanıyor
TFF 1.Lig

Eskişehir’de isyan: Değişik oyunlar oynanıyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, transfer tahtasının açılamayacağını açıkladı. Değişik oyunların oynandığını belirten Fuat Çapa, buna rağmen pes etmeyeceklerini söyledi.

25 Ocak 2019 00:47

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki gün boyunca Kaan Ay başkanın ve yönetimin verdiği mücadeleyi gördüğünü belirten Fuat Çapa transfer tahtasının açılamayacağını kaydetti.

Fuat Çapa, “Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bütün iyi niyetli çabalarına rağmen Eskişehirspor’un yoluna daha güçlü devam etmesi için gereken imzalar verilmedi. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu taraftar arkamızda olduğu sürece haksızlıkları engelleyeceğiz. Pes etmek yok. Eskişehirspor'dan sonra başka kulüpte çalışamama pahasına da olsa bazı şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Temiz futbol için mücadele veriyoruz. Türk futbolunu pes etmeden temizleyeceğiz. Türk futbolunu ve Eskişehirspor'u düzlüğe çıkartacağız. Eskişehirspor kongresinden önce ve sonra neler yaşandı hepsini açıklayacağız. Transfer tahtası açılamayacak, değişik oyunlar oynanıyor biz o oyunlara girmeyeceğiz”dedi.

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Fuat Çapa kendisinin yarın düzenleyeceği toplantı ile her şeyi açıklayacağını kaydetti.

Son güncelleme 00:47 | 25 Ocak 2019
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