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Dorukhan Toköz: ‘Yenmek zorundayız’
Beşiktaş

Dorukhan Toköz: ‘Yenmek zorundayız’

Beşiktaş'ta son dönemin yükselen isimlerinden Dorukhan Toköz, B.B. Erzurumspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2019 22:58

Spor Toto Süper Ligi 19. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş – BB Erzurumspor’da iki kaleye de bir gol atan Dorukhan Toköz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha iyi olmaları gerektiğini belirten Dorukhan, “Kendi kaleme gol atınca çok üzüldüm, benim de hatam var tabii ki, kaydım, bana çarptı. Sonra en azından bir gol atıp beraberliği sağladım ama yenmek için sahaya çıkmıştık. Daha iyi oynamalı, daha iyi puanlar almalıyız” ifadelerini kullandı.

Artık evlerinde kayıp yaşama şansları kalmadığını kaydeden genç oyuncu, “Artık içeride puan kaybetmek istemiyoruz, kalan maçlarda galip gelmemiz gerekiyor. Gol atmak her futbolcunun isteği ama galip gelmek çok daha önemli. Beşiktaş isek, yenmek zorundayız. Ben gol atmasam da, galip gelmek benim için yeterli” dedi.

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Son güncelleme 22:58 | 25 Ocak 2019
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