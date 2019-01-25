Çöplükten çeyrek finale uzanan başarı hikayesi

Ümraniyespor 1993 yılında patlayan Ümraniye´deki çöplüğün arazisine kurulan tesislere yerleşmesinin ardından sürekli yükselen ve büyük bir grafik çizerek Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden takım haline geldi. Şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası´nda güçlü rakibi Fenerbahçe´yi 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçeli taraftarlardan protesto! `Aleme rezil ettiniz` Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmesine ve takımın kötü gidişatına tepki gösterdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir gurup Fenerbahçeli “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” sloganları atarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın 2004 yılında göreve gelmesiyle başlayan 15 yıllık serüvenin ardından Ümraniyespor başarı basamaklarını tek tek çıktı ve bu başarılarını Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkarak taçlandırdı. Ümraniyespor son 15 yıl içinde, amatör ligden süper amatör lige, daha sonra bölgesel amatör ligden, 3. Lig’e, ardından 2. Lig´e ve en sonunda da Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.

Ümraniyespor Fenerbahçe galibiyetine sevinemedi! Acı haberi soyunma odasında aldılar Ümraniyespor futbolcuları, Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayamadı. Göksel Gencer'in vefat haberini soyunma odasında öğrenen Ümraniyespor futbolcuları, büyük üzüntü yaşadı. İlgili Haberi Oku

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe´yi 1-0 mağlup ederek tarihe geçen Ümraniyespor´un golünü 89. dakikada Leandrinho attı.