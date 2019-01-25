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Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike transferini açıkladı!
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike transferini açıkladı!

Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike transferini resmen açıkladı. Nijeryalı futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı

25 Ocak 2019 17:45

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Türkiye’de daha önce Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, sezon başında Mısır’ın Pyramids takımına transfer olmuştu.

Yeşil beyazlı ekip resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Çaykur Rizespor'umuz Mısır, Premier League takımlarından Pyramids FC forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Okechukwu Godson Azubuike'ye kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Mısır’ın Pyramids ekibinden kiralan Azubuike, Rize’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye’de daha önce Yeni Malatyaspor forması giydiğini hatırlatan Azubuike, “İki haftalık bir görüşme sürecimiz oldu. Rize’yi tanıyordum. Hazırım. Buraya oynamak için geldim.” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 17:47 | 25 Ocak 2019
Çaykur Rizespor Okechukwu Godson Azubuike
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