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CANLI YAYIN: Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı izle! BJK çıkışı sürdürmek istiyor
Beşiktaş

CANLI YAYIN: Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı izle! BJK çıkışı sürdürmek istiyor

Beşiktaş Erzurumspor canlı izle! Beşiktaş Süper Lig 19. hafta maçında B.B. Erzurumspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Akhisar'ı hükmen 3-0 yenen BJK Erzurumspor karşısında da kazanarak şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyor. Maçı canlı yayın takip etmek isteyenler için Beşiktaş Erzurumspor canlı izle bağlantısı haberimizde yer alıyor.

25 Ocak 2019 20:47

Beşiktaş Erzurumspor maçı ile Süper Lig’de 19. hafta heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Akhisar’ı 3-0 yenmeyi başaran Beşiktaş ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamıştı. BJK evinde ağırlayacağı Erzurumspor’u da yenerek iki haftada 6 puanla çıkışını devam ettirmek istiyor. Vida’nın kart cezalısı olduğu maçta sakatlığı geçen Adriano ilk 11’de başladı. Maç öncesi ise Burak Yılmaz, Vodafone Park’ta bölünmeye yol açtı. Bazı taraftarlar golcü oyuncuyu protesto ederken, bazı taraftarlar da protesto edenlere tepki gösterdi. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbol severler için Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı izle bağlantısı yer alıyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajiç, Lens, Burak

Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Rashad, Lokman, Scuk

BURAK YILMAZ’A ŞOK PROTESTO

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde BB Erzurumspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizi yaşandı.

Vodafone Park'taki maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan golcü futbolcu, bazı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından protesto edildi.

Ancak tecrübeli yıldıza destek olan bazı taraftarlar da protestolara ıslıkla tepki gösterdi.

33 yaşındaki forvet 12 yıl aradan sonra siyah beyazlı formayla taraftarın önüne çıktı.

Burak Yılmaz'ın Galatasaray forması giydiği dönemde Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçında takımına kazandırdığı tartışmalı penaltı nedeniyle, bazı siyah beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaşıyordu.

Son güncelleme 20:47 | 25 Ocak 2019
beşiktaş erzurumspor canlı izle canlı yayın
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4 Konyaspor
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