MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-1 Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu. Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.

Göksel Gencer unutulmadı

Dün vefat eden Samsunspor ve Beşiktaş’ın eski kalecisi Göksel Gencer’i siyah-beyazlı kulüp unutmadı. Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta, “Göksel Gencer’i anıyoruz.” denildi. Gencer’in fotoğrafları skorbordda gösterilirken, maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, “Türkiye ihracatla yükselecek” yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi bütün gözlerin üzerinde olduğu golcü isim Burak Yılmaz, 59 dakikada tribünlerin ıslıklı protestosu eşliğinde saha kenarına geldi. Bazı taraftarların da alkışlarla Burak Yılmaz'a destek olduğu görüldü.

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Ayırca ilk yarıda sarı kart gören Burak Yılmaz, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yönettiği ve yüksek tempoda oynanan mücadelede konuk ekip Erzurumspor 69. dakikada Dorukhan Toköz’ün kendi kalesine gönderdiği top ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Konuk ekip Beşiktaş kalesinde gördüğü golün ardından taraftarın desteğini arkasına aldı ve genç oyuncu Dorukhan Toköz’ün attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı. Mücadelede dakikalar 87’yi gösterirken Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılırken takımını 10 kişi bırakan isim oldu.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 30′ çıkartırken maç fazlasıyla 4. sıraya yükselirken konuk ekip Erzurumspor puanını 17’ye yükseltip maç fazlası ile 15. sıraya yükseldi.

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