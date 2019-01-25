Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş, BB Erzurumspor’u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü.

Rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Burak yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor’la 7 lig mücadelesine çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gören golcü futbolcu, bu maçla birlikte 4. sarı kartını görerek Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz Beşiktaş tribününü ikiye böldü! Önce protesto ardından... Beşiktaş formasıyla 4072 gün sonra iç sahada Süper Lig maçına çıkan Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta bölünmeye yol açtı. Bazı taraftarlar golcü oyuncuyu protesto ederken, bazı taraftarlar da protesto edenlere tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku