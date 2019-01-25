SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’den Türkiye’ye Venezuela uyarısı: Harekete geçeriz
Burak Yılmaz Beşiktaş tribününü ikiye böldü! Önce protesto ardından…
Beşiktaş

Burak Yılmaz Beşiktaş tribününü ikiye böldü! Önce protesto ardından…

Beşiktaş formasıyla 4072 gün sonra iç sahada Süper Lig maçına çıkan Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta bölünmeye yol açtı. Bazı taraftarlar golcü oyuncuyu protesto ederken, bazı taraftarlar da protesto edenlere tepki gösterdi. Öte yandan 59. dakikada oyundan alınan Burak Yılmaz ıslıklar eşliğinde saha kenarına geldi.

Metin AKTAŞOĞLU 25 Ocak 2019 20:27

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında evinde BB Erzurumspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz krizi yaşandı.

Vodafone Park’taki maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan golcü futbolcu, bazı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından protesto edildi.

Ancak tecrübeli yıldıza destek olan bazı taraftarlar da protestolara ıslıkla tepki gösterdi. Öte yandan maç öncesinde Beşiktaş takımı kendilerini tribüne çağıran taraftarı karşılıksız bırakmazken, Burak Yılmaz’ın orta sahada beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Maçta 59 dakika sahadan kalan golcü futbolcu, tribünlerin ıslıklı protestosu eşliğinde saha kenarına geldi. Bazı taraftarların da alkışlarla Burak Yılmaz’a destek olduğu görüldü.

Ayırca ilk yarıda sarı kart gören Burak Yılmaz, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

BURAK YILMAZ 4072 GÜN SONRA…

Beşiktaş’ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe’de sahaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007’de Çaykur Rizespor’a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.

Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz’ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.

Burak Yılmaz’ın Galatasaray forması giydiği dönemde Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçında takımına kazandırdığı tartışmalı penaltı nedeniyle, bazı siyah beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaşıyordu.

25 Ocak 2019 Burak Yılmaz cezalı duruma düştü! Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:11 | 25 Ocak 2019
bb erzurumspor beşiktaş burak yılmaz Vodafone Park
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR