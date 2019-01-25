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Berkay Özcan Hamburg’a imzayı attı
Almanya Bundesliga

Berkay Özcan Hamburg’a imzayı attı

Almanya Bundesliga 2. Lig ekibi Hamburg , Stuttgart'tan Berkay Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.

25 Ocak 2019 10:14

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği gurbetçi yıldız Berkay Özcan’ın yeni takımı belli oldu.

Genç oyuncu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg’a imza attı. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Hamburg resmi transfer açıklamasını yaparak Berkay Özcan’ı kadrosuna kattığını ilan etti. 20 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. Berkay Özcan transferinden sonra “Hamburg harika bir kulüp. Hedeflerine ulaşarak lige geri dönmüşlerdi. Sıradaki hedefler için yardımcı olmak ve elimden geleni yapmak istiyorum.” dedi.

Son güncelleme 10:14 | 25 Ocak 2019
Berkay Özcan Bundesliga hamburg
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