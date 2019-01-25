Alişan’dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki! ‘Bizi kandırdılar…’

Fenerbahçe’de seçim sürecinde sık sık Ali Koç’u destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı Alişan, Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının ardından tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası’ndan elenmesi hakkında paylaşımlar yapan Alişan, sezon başında kandırıldıklarına dair ifadeler kullandı.

Alişan, “Geçen senenin takımını bozup, bu çöpleri takıma kazandıran, başta başkan ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.. Rezilsiniz rezil. Kadro değeri 3.58 milyon euro olan Ümraniye karşısında, yıllık maaşı 4 milyon euro olan Slimani.. Ve tek gol atamadan iki maçtada yenilerek elenmek… Ali Koç gelecek dertler bitecek dedik,bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik ve hepimizi kandırdılar…” şeklinde paylaşım yaptı.

Sokaktan 10 tane Fenerbahçe'li gence formayı giydir maça cıkar,sahada ruh gibi dolaşan 10 kişiden daha iyi oynar..Geçen senenin takımını bozup,bu çöpleri takıma kazandıran,başta başkan ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler..Rezilsiniz rezill……. — Alişan (@YeniAlisan) 24 Ocak 2019

Biz bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye Ali Koç dedik..Şampiyon olacağımız kadroyu kuracak diye Ali Koç dedik..Gurur duyacağımız bir takım gelecek diye Ali Koç dedik..Kandırıldık mı?Başarısızlık mı?Bılmıyorum ama tek gercek var 18 maç 3 galibiyet,7mağlubiyet — Alişan (@YeniAlisan) 21 Ocak 2019

Kadro değeri 3.58 milyon euro olan Ümraniye karşısında,yıllık maaşı 4 milyon euro olan Slimani..Ve tek gol atamadan iki maçtada yenilerek elenmek…Ali Koç gelecek dertler bitecek dedik,bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz dedik ve hepimizi kandırdılar…Buda son twitim……. — Alişan (@YeniAlisan) 24 Ocak 2019

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