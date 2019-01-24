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van Persie coştu, Feyenoord 3 golle turladı!
Dünyadan Futbol

van Persie coştu, Feyenoord 3 golle turladı!

Hollanda Kupası'nda Feyenoord, Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçeli eski yıldız van Persie 2 gol atarak maça damga vurdu.

24 Ocak 2019 08:54

Hollanda Kupası çeyrek final maçında Feyenoord ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi. Mücadelenin 34. dakikasında Robin van Persie ile öne geçen Feyenoord, devreye 1-0’lık üstünlükle girdi.

Fortuna Sittard 54. dakikada Novakovich ile skora denge getirse de sahneye yine Van Persie çıktı ve Feyenoord’u tekrar öne geçirdi. Sven van Beek ile farkı 2’ye çıkaran Feyenoord’da son sözü 90. dakikada Berghuis söyledi ve Feyenoord, Fortuna Sittard’ı 4-1 mağlup ederek Hollanda Kupası’nda yarı finale yükseltti. 24 Ocak 2019 PSG`de Neymar şoku! Gözyaşları içinde ayrıldı... Paris Saint Germain'in Strasbourg'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Neymar maça devam edemedi. Daha önce ameliyat olduğu ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldız sahayı gözyaşları içinde terk etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:55 | 24 Ocak 2019
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