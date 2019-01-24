Ünal Karaman’ı kızdıran sakatlık

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu arada antrenmanda savunma ve atak sonuçlandırmaya yönelik yapılan çalışma sırasında Ali Osman Karnapoğlu ile girdiği ikili mücadelede genç oyuncu Tunahan Ergül’ün sakatlık yaşaması teknik direktör Ünal Karaman’ı kızdırdı.

Takımdaki sakatlık ve milli takımdaki oyuncular nedeniyle alternatif sıkıntısı yaşayan Karaman’ın, yaşanan bu sakatlık sonrası oldukça sinirlendiği görüldü. Futbolcuları dikkatli olmaları konusunda uyaran Karaman, sakatlanan Tunahan’ı riske etmeyerek genç oyuncuya antrenmana devam etmemesini iletti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında ilk 11´de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı, diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ile Pereira, salonda çalıştığı belirtilen Sosa ve ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini katılmadı.

Trabzonspor`dan açıklama! VAR konuşmalarının açıklanmasını talep ediyoruz Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Pazar günü oynadıkları Medipol Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi. İlgili Haberi Oku

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ

Bu arada bordo-mavili bir grup taraftar da antrenmanı tribünden takip ederek futbolculara moral verdi. Çalışmalar öncesi futbolcuları tribüne çağırarak meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, antrenman boyunca da desteğini sürdürdü.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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