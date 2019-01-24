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Ümraniyespor Fenerbahçe galibiyetine sevinemedi! Acı haberi soyunma odasında aldılar
Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor Fenerbahçe galibiyetine sevinemedi! Acı haberi soyunma odasında aldılar

Ümraniyespor futbolcuları, Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayamadı. Göksel Gencer'in vefat haberini soyunma odasında öğrenen Ümraniyespor futbolcuları, büyük üzüntü yaşadı.

24 Ocak 2019 23:38

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenerek iki maç sonunda tur atlayan Ümraniyespor’da futbolcular, çeyrek finale yükselmenin sevincini, soyunma odasında aldıkları acı haber nedeniyle yaşayamadı. Soyunma odasında bir dönem Ümraniyespor’un eski teknik direktörü İsmet Taşdemir’in yardımcılığını yapan Göksel Gencer’in vefat haberini alan Ümraniyespor’da futbolcuların sevinci yarım kaldı.

24 Ocak 2019 Ersun Yanal`nda Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası 70 saniyelik toplantı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda alınan şok Ümraniyespor maçının ardından üzgün olduklarını söyledi. Ersun Yanal, 70 saniyede tamamladığı basın toplantısını soru almadan bitirdi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın ardından yapılan flaş röportajlarda üzüntülerini dile getiren Ümraniyespor futbolcuları, gözyaşlarını tutmakta zorlandılar. Ümraniyespor futbolcuları, yaptıkları konuşmalarda “Çok üzgünüz. Soyunma odasına gidip tam sevinecekken Göksel Gencer hocamızın vefat haberini aldık. Yıkıldık” ifadelerini kullandılar.

Ümraniyespor futbolcuları, Göksel Gencer’e Allah’tan rahmet dilerken, sevenlerine sabır dilediler.

24 Ocak 2019 SON DAKİKA Beşiktaş`ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti Beşiktaş ve Samsunspor'un eski kalecisi Göksel Gencer 44 yaşında hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:40 | 24 Ocak 2019
Fenerbahçe Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası
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