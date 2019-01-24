Ümraniyespor Fenerbahçe galibiyetine sevinemedi! Acı haberi soyunma odasında aldılar

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenerek iki maç sonunda tur atlayan Ümraniyespor’da futbolcular, çeyrek finale yükselmenin sevincini, soyunma odasında aldıkları acı haber nedeniyle yaşayamadı. Soyunma odasında bir dönem Ümraniyespor’un eski teknik direktörü İsmet Taşdemir’in yardımcılığını yapan Göksel Gencer’in vefat haberini alan Ümraniyespor’da futbolcuların sevinci yarım kaldı.
Karşılaşmanın ardından yapılan flaş röportajlarda üzüntülerini dile getiren Ümraniyespor futbolcuları, gözyaşlarını tutmakta zorlandılar. Ümraniyespor futbolcuları, yaptıkları konuşmalarda “Çok üzgünüz. Soyunma odasına gidip tam sevinecekken Göksel Gencer hocamızın vefat haberini aldık. Yıkıldık” ifadelerini kullandılar.
Ümraniyespor futbolcuları, Göksel Gencer’e Allah’tan rahmet dilerken, sevenlerine sabır dilediler.