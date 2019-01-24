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Süper Lig’de 19.hafta hakemleri belli oldu
Futbol

Süper Lig’de 19.hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

24 Ocak 2019 12:28

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın 20.30 Beşiktaş – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor – Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe – Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor – Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Atiker Konyaspor – Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe – Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

Son güncelleme 12:30 | 24 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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