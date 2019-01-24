Son dakika! Serdar Aziz’in menajerinden flaş açıklama! Galatasaray…

Galatasaray’dan ayrılması beklenen milli futbolcu Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor’a yaptığı canlı bağlantıda oyuncusu Serdar Aziz’in yarın (25 Ocak), Galatasaray’la olan sözleşmesini büyük bir aksilik olmazsa feshedileceğini açıkladı.

Son dakika! Galatasaray`dan Serdar Aziz açıklaması İlgili Haberi Oku

Serdar Aziz’in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılırken sarı-kırmızılıların Serdar Aziz’in alacaklarına karşı 28 yaşındaki oyuncuya bonservisini vermesi bekleniyor. Öte yandan “Hem Yusuf Günay hem de Abdürrahim Albayrak, Serdar’a teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz’in Fenerbahçe ile yakın zamanda resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Canatar, oyuncusunun bir aksilik çıkmazsa çok kısa zaman içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağını belirtti. Canatar, “20 yıldır menajerlik yapıyorum, bu kadar gereksiz gündem olan bir futbolcu transferi yaşamadım. Yönetim kurulundan bana ‘Sözleşmesini feshetmeyeceğiz’ diye bir tebligat gelmedi. ‘Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz’ dediler” dedi. Son dakika | Serdar Aziz transferinde sıcak gelişme! Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Serdar Aziz, alacaklarına karşılık bonservisini alarak Fenerbahçe'nin yolunu tutacak. İlgili Haberi Oku