SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Oğlumun helal parasını çaldılar
Son dakika! Serdar Aziz’in menajerinden flaş açıklama! Galatasaray…
Futbol

Son dakika! Serdar Aziz’in menajerinden flaş açıklama! Galatasaray…

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor'da yaptığı açıklamada oyuncusunun 25 Ocak'ta çok yüksek ihtimalle Galatasaray'la olan sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı.

24 Ocak 2019 17:37

Galatasaray’dan ayrılması beklenen milli futbolcu Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor’a yaptığı canlı bağlantıda oyuncusu Serdar Aziz’in yarın (25 Ocak), Galatasaray’la olan sözleşmesini büyük bir aksilik olmazsa feshedileceğini açıkladı.

24 Ocak 2019 Son dakika! Galatasaray`dan Serdar Aziz açıklaması İlgili Haberi Oku

Serdar Aziz’in adı bir süredir Fenerbahçe ile anılırken sarı-kırmızılıların Serdar Aziz’in alacaklarına karşı 28 yaşındaki oyuncuya bonservisini vermesi bekleniyor. Öte yandan “Hem Yusuf Günay hem de Abdürrahim Albayrak, Serdar’a teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz’in Fenerbahçe ile yakın zamanda resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Canatar, oyuncusunun bir aksilik çıkmazsa çok kısa zaman içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağını belirtti. Canatar, “20 yıldır menajerlik yapıyorum, bu kadar gereksiz gündem olan bir futbolcu transferi yaşamadım. Yönetim kurulundan bana ‘Sözleşmesini feshetmeyeceğiz’ diye bir tebligat gelmedi. ‘Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz’ dediler” dedi. 24 Ocak 2019 Son dakika | Serdar Aziz transferinde sıcak gelişme! Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Serdar Aziz, alacaklarına karşılık bonservisini alarak Fenerbahçe'nin yolunu tutacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:15 | 24 Ocak 2019
Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR