Son dakika | Serdar Aziz transferinde sıcak gelişme!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında günlerdir süren Serdar Aziz pazarlığında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Galatasaray’da bir süredir kadro dışında bulunan Serdar Aziz Fenerbahçe’ye transfer oluyor. Sarı kırmızılılarla sözleşmesini karşılıklı olarak feshedecek olan milli futbolcu Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

NTV’de yer alan habere göre; menajeri ile birlikte Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren Serdar Aziz sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Galatasaray’dan alacaklarına karşılık bonservisi talep eden 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat yapacak. Konu ile ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe eski yöneticisi Serdar Azizi transferini duyurdu! Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in sarı lacivertlilere transferinin tamamlandığını iddia etti. İlgili Haberi Oku