Son dakika! PFDK’dan Akhisarspor-Beşiktaş maçı kararı! Hükmen mağlup…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor’un Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, Akhisarspor’un, siyah-beyazlı takımı konuk ettiği maçta isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle Beşiktaş’ın 3-0 galip ilan edilmesine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı.

TFF’den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“AKHİSARSPOR Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, karar verilmiştir”

Beşiktaş`ın Akhisar`a attığı goller geçerli sayılacak mı? Talimatname ne diyor? Beşiktaş'ın Akhisarspor ile oynadığı maçta ev sahibi ekip TFF kurallarına aykırı olarak 13 yabancıyı esame listesine yazdı. Siyah beyazlılar lehine 3-0 hükmen tescil edilmesi beklenen mücadelede atılan gollerin sayılıp sayılmayacağı ise merak konusu oldu. İşte futbol disiplin kurulu talimatnamesinin konuyla ilgili maddesi... İlgili Haberi Oku