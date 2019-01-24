SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’e kupada büyük şok! Hatayspor çeyrek finalde…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir’i 4-1 yenen Hatayspor çeyrek finale yükselen taraf olurken Süper Lig’in lideri kupadan elenerek büyük bir şok yaşadı.

İstanbul’da oynanan ve Başakşehir’in 1-0 kazandığı ilk maçın ardından iki ekip Hatay’da rövanş mücadelesi için karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi Hatayspor 12. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun golüyle 1-0 öne geçerken 19. dakikada Milos Jojic skoru 1-1’e getiren isim oldu.

Ancak maça oldukça konsantre çıkan ev sahibi ekip Hatayspor, 25. dakikada Mirkan Aydın’ın golüyle yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağlarken 43’te Selim Ilgaz’ın attığı golle Hatayspor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatayspor ile Medipol Başakşehir ile Antakya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelirken bazı vatandaşlar karşılaşmayı stat çevresindeki apartman inşaatından izledi. pic.twitter.com/uOQQ0IUwG7 — SKOR (@SozcuSkor) 24 Ocak 2019

İkinci yarıda Başakşehir’in farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken 65. dakikada Mirkan Aydın skoru 4-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor mücadeleyi bu sonuçla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Süper Lig’in tartışmasız lideri Medipol Başakşehir ise deplasmanda aldığı ağır yenilgiyle Türkiye Kupası’na veda etti.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor, 32 puanla üçüncü sırada yer alırken Süper Lig’de 38 puanı bulunan Başakşehir ise ligin zirvesinin tek hakimi.

Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar maçın sona ermesiyle büyük sevinç yaşadı.

Abdullah Avcı`dan Hatayspor yenilgisi sonrası açıklama! Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık İlgili Haberi Oku