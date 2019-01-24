SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli’ne zam yok
SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’e kupada büyük şok! Hatayspor çeyrek finalde…
Ziraat Türkiye Kupası

SON DAKİKA | Medipol Başakşehir’e kupada büyük şok! Hatayspor çeyrek finalde…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Hatayspor, kupada büyük bir sürprize imza atarak rakibini elemeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

24 Ocak 2019 14:54

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir’i 4-1 yenen Hatayspor çeyrek finale yükselen taraf olurken Süper Lig’in lideri kupadan elenerek büyük bir şok yaşadı.

İstanbul’da oynanan ve Başakşehir’in 1-0 kazandığı ilk maçın ardından iki ekip Hatay’da rövanş mücadelesi için karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi Hatayspor 12. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun golüyle 1-0 öne geçerken 19. dakikada Milos Jojic skoru 1-1’e getiren isim oldu.

Ancak maça oldukça konsantre çıkan ev sahibi ekip Hatayspor, 25. dakikada Mirkan Aydın’ın golüyle yeniden 2-1’lik üstünlüğü sağlarken 43’te Selim Ilgaz’ın attığı golle Hatayspor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Başakşehir’in farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken 65. dakikada Mirkan Aydın skoru 4-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor mücadeleyi bu sonuçla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Süper Lig’in tartışmasız lideri Medipol Başakşehir ise deplasmanda aldığı ağır yenilgiyle Türkiye Kupası’na veda etti.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor, 32 puanla üçüncü sırada yer alırken Süper Lig’de 38 puanı bulunan Başakşehir ise ligin zirvesinin tek hakimi.

Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar maçın sona ermesiyle büyük sevinç yaşadı.

24 Ocak 2019 Abdullah Avcı`dan Hatayspor yenilgisi sonrası açıklama! Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:44 | 24 Ocak 2019
hatayspor Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR