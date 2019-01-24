SON DAKİKA Beşiktaş’ın eski kalecisi Göksel Gencer hayatını kaybetti

Uzun yıllar Samsunspor’un kalesini koruyan, Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunda Oscar Cordoba’nın yedeği olan eski kaleci Göksel Gencer hayatını kaybetti. Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu ve Samsunspor’da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (44), evinde ölü bulundu. Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer’den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer’in vefat ettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer’in Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.

Göksel Gencer’in yarın toprağa verileceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş ve Samsunspor kulüpleri, Göksel Gencer’in vefatı nedeniyle resmi internet sitelerinden başsağlığı mesajı yayınladılar.

Beşiktaş Kulübü, yayınladığı mesajda “Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Samsunspor ise “Eski kalecilerimizden Göksel Gencer’in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz. Göksel Gencer, futbola profesyonel olarak 1993’te 3. Lig’de oynayan Silifkespor’da başladı. Burada dikkat çekip 1994’te Samsunspor’a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. 1994 yılında ilk kez Ümit Millî Takım’a çağrıldı ve 1994-1995 arasında 10 kez Ümit Millî formayı giydi” mesajını yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.