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PSG’de Neymar şoku! Gözyaşları içinde ayrıldı…
Fransa Ligue 1

PSG’de Neymar şoku! Gözyaşları içinde ayrıldı…

Paris Saint Germain'in Strasbourg'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Neymar maça devam edemedi. Daha önce ameliyat olduğu ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldız sahayı gözyaşları içinde terk etti.

24 Ocak 2019 08:29

Fransa Kupası’nda Paris Saint-Germain ile Strasbourg’un kozlarını paylaştığı mücadelede Neymar şoku yaşandı.

Paris Saint-Germain’in 2-0 kazandığı mücadelenin 62. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmanın ardından Neymar hakkında kısa bir açıklama yapan teknik direktör Thomas Tuchel, “Neymar şu an hastanede. Endişeliyim çünkü aynı ayak…” dedi.

Geçtiğimiz sezon Olympique Marsilya ile oynanan lig maçında ayak tarak kemiği kırılan Neymar sezonu kapatmış ve bıçak altına yatmıştı.

Son güncelleme 08:29 | 24 Ocak 2019
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