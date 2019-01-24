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Polis Emiliano Sala’nın da bulunduğu kayıp uçağı aramaya son verdi…
İngiltere Premier Lig

Polis Emiliano Sala’nın da bulunduğu kayıp uçağı aramaya son verdi…

Guernsey polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verdi. Yapılan açıklamada uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi.

24 Ocak 2019 19:54

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın da içinde bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmalarına son verilirken, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi. Guernsey polisinden yapılan açıklamada, Sala’nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedildi.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

Zor kararı vererek arama faaliyetlerini bitirdik…

Açıklamada, “Elimizdeki bütün verileri inceledikten sonra zor kararı vererek arama faaliyetini bitirdik. Bu aşamada hayatta kalma ihtimalleri son derece düşük.” ifadeleri kullanıldı. İçinde Sala’nın da olduğu hafif uçağın pazartesi günü Fransa’nın Nantes kentinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti.

Uçak, İngiliz Kraliyeti’ne bağlı Guernsey Adası’nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı. Sala, cumartesi günü Premier League takımı Cardiff City tarafından transfer edilmiş ve sözleşme imzalamak için Cardiff’e doğru söz konusu uçakla yola çıkmıştı. 24 Ocak 2019 Emiliano Sala`nın pilotunun mesajı ortaya çıktı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:55 | 24 Ocak 2019
Emiliano Sala
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