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Monaco’dan flaş Thierry Henry kararı
Fransa Ligue 1

Monaco’dan flaş Thierry Henry kararı

Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco'da efsane isim Thierry Henry'nin görevinin askıya alındığı açıklandı.

24 Ocak 2019 22:03

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco’da teknik direktör Thierry Henry’nin yetkilerinin askıya alındığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Henry’nin takım üzerindeki yetkilerinin askıya alındığı, hakkındaki son kararın daha sonra verileceği ifade edildi.

Monaco’da teknik direktörlük görevine ise yardımcı antrenörlüğe geçen ay getirilen eski Fransız futbolcu Franck Passi atandı.

21 Ocak 2019 Efsane isim Thierry Henry`den skandal hareket! `Pişmanım` Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, takımının Strasbourg ile oynadığı lig maçında skandal bir harekete imza attı. Efsane isim, rakip takım futbolcunun anneannesine küfür etti. Thierry Henry, maç sonrası yaptığı hareket nedeniyle özür diledi. İlgili Haberi Oku

Monaco, son lig maçında konuk ettiği Strasbourg’a 5-1 mağlup olurken, Fransa Kupası’nda ise ağırladığı Metz’e 3-1 yenilerek son 32 turunda elenmişti.

Henry yönetiminde son 5 lig maçında sadece 2 puan toplayabilen Monaco, 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 00:50 | 25 Ocak 2019
monaco Thierry Henry
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