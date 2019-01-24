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Lidere kupada şok! Hatayspor Başakşehir maç özeti izle
Ziraat Türkiye Kupası

Lidere kupada şok! Hatayspor Başakşehir maç özeti izle

Türkiye Kupası son 16 turunda Hatayspor ile Medipol Başakşehir mücadele etti. İlk ma.ı 1-0 kazanmasına rağmen ikinci maçta Hatayspor'a mağlup olan Başakşehir Türkiye kupasına veda etti. İşte Hatayspor Başakşehir maç özeti...

24 Ocak 2019 15:07

Türkiye Kupası’nda son 16 mücadeleleri bugün Hatayspor Medipol Başakşehir ma.ı ile devam etti. Süper Lig’de lider olan Başakşehir, Hatayspor’a mağlup oldu ve kupaya veda etti. Hatayspor Başakşehir maçını izleyemeyenler maç özetini merak ediyor. Haberimizden maç özetine ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

stanbul'da oynanan ve Başakşehir'in 1-0 kazandığı ilk maçın ardından iki ekip Hatay'da rövanş mücadelesi için karşı karşıya geldi. TFF 1. Lig ekibi Hatayspor 12. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken 19. dakikada Milos Jojic skoru 1-1'e getiren isim oldu.

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

Ancak maça oldukça konsantre çıkan ev sahibi ekip Hatayspor, 25. dakikada Mirkan Aydın'ın golüyle yeniden 2-1'lik üstünlüğü sağlarken 43'te Selim Ilgaz'ın attığı golle Hatayspor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

kinci yarıda Başakşehir'in farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken 65. dakikada Mirkan Aydın skoru 4-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor mücadeleyi bu sonuçla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Süper Lig'in tartışmasız lideri Medipol Başakşehir ise deplasmanda aldığı ağır yenilgiyle Türkiye Kupası'na veda etti.

Son güncelleme 15:07 | 24 Ocak 2019
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