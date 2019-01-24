SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Biber demetle satılmaya başlandı
Kral Kupası’nda Barcelona’yı yenen Sevilla avantaj yakaladı
İspanya La Liga

Kral Kupası’nda Barcelona’yı yenen Sevilla avantaj yakaladı

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında Sevilla, sahasında oynadığı karşılaşmada Barcelona'yı 2-0 yendi.

24 Ocak 2019 09:14

Ev sahibi Sevilla’nın ikinci yarıda gelen gollerini Pablo Sarabia (Dk. 58) ve Ben Yedder (Dk. 76) attı.

Barcelona’da dinlendirilen Lionel Messi, Sevilla maçının kadrosuna alınmazken, yedek başlayan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez de 63. dakikada oyuna alındı. Barcelona ve Sevilla arasındaki rövanş maçı 30 Ocak’ta Nou Camp Stadı’nda oynanacak. İki takım geçen yıl Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş ve Sevilla’yı 5-0 yenen Barcelona kupayı kazanmıştı. Barcelona daha sonra 12 Ağustos’ta oynanan İspanya Süper Kupası’nda da Sevilla’yı 2-1 yenerek bu kupayı almıştı.

Son güncelleme 09:14 | 24 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR