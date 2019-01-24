Kasımpaşa uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka (Veysel Sarı dk. 116), Sadiku, Eduok (Azad dk. 99), Trezeguet, Hajradinovic (Heintz dk. 46), Koita (Tarkan dk. 65)
Yedekler: Eray, Ramazan, Çağatay Kurukalıp, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Welinton (Cenk Ahmet dk. 113), Taha Yalçıner (Ceyhun dk. 79), Ozan Tufan (Fernandes dk. 67), Djalma Campos (Hasan Ayaroğlu dk. 120), Efecan, Sural
Yedekler: Haydar, Barış Başdaş
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
9′ Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
15′ Sağ taraftan Trezeguet'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı.
18′ Ceza sahası dışı sağ çaprazından Hajrandinovic'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Nsakala'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanın geri döndü.
22′ Ceza sahası içinde Nsakala'nın hatasında topla Eduok buluştu. Eduok'pasında ceza sahası içi sağ tarafından Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41′ Ceza sahası dışı sol çaprazından Veigneau'nun ortasında kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
42′ Sol taraftan ceza sahası içine giren Eduok’un içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet’nin dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
54′ Ceza sahası dışında topla buluşan Djalma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.
66′ Sağ taraftan Tarkan'ın pasında Trezeguet'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
101′ Fernandes'in pasında ceza yayı üzerinde Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.
105+1′ Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
GOL! 113′ Sağ taraftan son çizgiye inen Popov'un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0