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Japonya yarı finalde
Dünyadan Futbol

Japonya yarı finalde

2019 Asya Kupası'nda Vietnam'ı 1-0 mağlup eden Japonya, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

24 Ocak 2019 20:37

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam’ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dubai’deki El-Maktoum Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan’ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Japonya’nın üst turdaki rakibi, bugün İran ile Çin arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

Son güncelleme 20:37 | 24 Ocak 2019
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