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Galatasaray’ın eski futbolcusu Jem Karacan, Avustralya’ya transfer oldu
Dünyadan Futbol

Galatasaray’ın eski futbolcusu Jem Karacan, Avustralya’ya transfer oldu

Avustralya takımlarından Central Coast Mariners, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jem Karacan'ı kadrosuna kattı.

24 Ocak 2019 12:41

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray ve Bursaspor forması giyen ve son olarak İngiltere Championship Ligi takımlarından Millwall FC’de oynayan Jem Karacan, Avustralya’ya transfer oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya ekibi Central Coast Mariners, Jem ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

29 yaşındaki futbolcu, Millwall ile bu sezon 6 resmi müsabakada forma giydi.

Jem Karacan kariyerinde daha öncede Reading FC, Galatasaray, Bursaspor ve Bolton’da oynadı.

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Son güncelleme 14:19 | 24 Ocak 2019
Central Coast Mariners Jem Karacan Millwall FC
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