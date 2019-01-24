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Galatasaray’dan tek sayılık avantaj
Eurocup

Galatasaray’dan tek sayılık avantaj

FIBA Avrupa Kupası'nda sahasında DVTK'yi konuk eden Galatasaray, rakibini tek sayı fakla mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

24 Ocak 2019 22:33

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK’yi 77-76 mağlup etti.

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü Macaristan’ın Miskolc kentinde oynanacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)

Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü

DVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele

1. Periyot: 21-15

Devre: 41-33

3. Periyot: 58-49

Son güncelleme 22:36 | 24 Ocak 2019
galatasaray
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