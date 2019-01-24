FIBA Kadınlar EuroCup | Beşiktaş 65-73 Çukurova Basketbol

FIBA Kadınlar EuroCup son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Beşiktaş’ı 73-65 yendi. İki Türk ekibini karşı karşıya getiren müsabakaya dış atışlarda Epoupa ve Mitchell ile isabet sağlayarak başlayan Beşiktaş, Çukurova Basketbol karşısında 5. dakikayı 8-7 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümü dengeli geçerken, birinci periyot 15-15 eşitlikle tamamlandı. THY Euroleague | Fenerbahçe Beko 90-75 Olympiakos THY Euroleague'de normal sezonun 20. maçında Fenerbahçe Beko, konuğu Olympiakos'u 90-75'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe 18. galibiyetini elde ederken Jan Vesely, aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi. İlgili Haberi Oku İkinci çeyrek tempolu başladı. Gray’in etkili oyunuyla boyalı alanı iyi kullanan Çukurova Basketbol, 16. dakikayı 30-27 önde bitirdi. Konuk ekip, çeyreğin ortalarında hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında savunma sertliğini ön plana çıkardı. Iagupova’nın basketleriyle 18. dakikada farkı 10 sayıya (27-37) çıkaran Mersin ekibi, devreyi de 39-31 üstün kapattı.

İkinci yarıya Ndour’un üst üste kaydettiği sayılarla iyi bir başlangıç yapan Çukurova Basketbol, hücumda organize olmakta zorlanan Beşiktaş önünde 26. dakikada farkı 21 sayıya kadar yükseltti: 56-35. Mersin temsilcisi, final periyoduna 60-43 önde girdi. Galatasaray`dan tek sayılık avantaj FIBA Avrupa Kupası'nda sahasında DVTK'yi konuk eden Galatasaray, rakibini tek sayı fakla mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. İlgili Haberi Oku Son çeyreğe Pelin Derya Bilgiç’in basketleriyle başlayan konuk ekip, 32. dakikanın başında farkı 22 sayıya (43-65) çıkardı. Iagupova’nın sakatlanıp kenara gelmesiyle temposu düşen rakibi karşısında peş peşe sayılar bulan Beşiktaş, bitime 32 saniye kala farkı 7 sayıya düşürdü: 64-71. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, maçı 73-65 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Ocak Çarşamba günü Mersin’de oynanacak.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mindaugas Vecerskis (Litvanya), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Thomas Kerisit (Fransa)

Beşiktaş: Epoupa 11, Mitchell 20, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 12, Bahar Çağlar 4, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 10, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram 2, Bahar Yapar

Çukurova Basketbol: Mestdagh 4, Ndour 24, Sevgi Uzun 2, Iagupova 17, Meltem Avcı 4, Pelin Derya Bilgiç 8, Bone 3, Gray 8, Gökşen Fitik, Şaziye İvegin Üner 3, Sera Özelçi

1. Periyot: 15-15

Devre: 31-39

3. Periyot: 43-60 Fenerbahçe deplasmanda galip Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket'i mağlup ederek grubunda 7. galibiyetine imza attı. İlgili Haberi Oku