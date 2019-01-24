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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Roberto Soldado’dan flaş açıklamalar
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Roberto Soldado’dan flaş açıklamalar

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının ardından Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız, "Biz Fenerbahçe'yiz. Özellikle kendi sahamızda oynuyorsak çok daha fazla pozisyona girmemniz gerekiyor. Kupanın dışında kalan taraf olduk. Elimizdeki kadro bu. Bu oyuncu grubuyla bir şeyler yapmak zorundayız. Başka söyleyecek bir şey yok" dedi.

24 Ocak 2019 23:40

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor, Fenerbahçe’yi deplasmanda ilk maçta olduğu gibi 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırırken müsabakanın ardından Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, maçın ardından takımın durumunu değerlendirdi ve flaş açıklamalarda bulundu.

Soldado, “Çok istedik kupada yolumuza devam etmek. Ligdeki durumumuzu da biliyoruz. Ama istediğimiz sonucu alamadık, kupada elendik. Neler hissettiğimi açıklayacak kelimeler bulamıyorum çünkü kupayı kazanmak Avrupa’ya gitmenin en kolay yoluydu bizim için” dedi ve ekledi:

“Sadece gol atmama problemi olarak bakmamak lazım. Biz Fenerbahçe’yiz. Özellikle kendi sahamızda oynuyorsak çok daha fazla pozisyona girmemniz gerekiyor. Kupanın dışında kalan taraf olduk. Elimizdeki kadro bu. Bu oyuncu grubuyla bir şeyler yapmak zorundayız. Başka söyleyecek bir şey yok.” 24 Ocak 2019 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 0-1 Ümraniyespor | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı devam etti. Konuk ekip Ümraniyespor, ilk maçta olduğu gibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe de yine ilk maçtaki gibi karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. 68'de Skrtel takımını bir kişi eksik bıraktı. Ümraniyespor tarihi bir sonuca imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:40 | 24 Ocak 2019
Fenerbahçe Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası
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