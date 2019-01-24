Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniye maçı heyecanla bekleniyor…

Fenerbahçe Ümraniyespor kupada tur atlamak için sahaya çıkıyor. Ümraniyespor'a karşı çeyrek final bileti için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takım son 16 turu ilk maçını deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.30’da başlayacak ve a2’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe’de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor’a karşı forma giyemeyecek.