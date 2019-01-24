MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 0-1 Ümraniyespor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, Ümraniyespor’u konuk etti. Ümraniye’nin 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Fenerbahçe geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırmak isterken işler Fenerbahçe’nin istediği gibi gitmedi ve Ümraniye ilk maçtaki gibi 1-0’lık skorla kazandı.

Ümraniyespor avantajını koruyup tarihi bir sonuç elde etti ve adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Ev sahibi Fenerbahçe’nin geçen sezon Beşiktaş’ı konuk ettiği yarı final rövanş maçında aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle, karşılaşma seyircisiz oynanırken sarı-lacivertliler ilk maçta olduğu gibi bu maçı da 10 kişi noktaladı. Skrtel, Atabey’e yaptığı müdahalenin ardından 68’de VAR incelemesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçta mücadeleye noktayı koyan 89’da kontratakta Leandrinho oldu. Leandrinho’nun golüyle Ümraniyespor 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vararak dün gece İstanbul’a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor karşılaşmasını Protokol Tribünü’nden takip etti.

FENERBAHÇE – ÜMRANİYESPOR

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20.30

YAYIN: a2

HAKEM: Serkan Tokat

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ÜMRANİYESPOR: Burak, Tarık, Timur, Recep, Emircan, Serkan, Alaaddin, Merthan, Yasir, Vasilogiannis, Atabey

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal hücum gücü yüksek bir kadroyu sahaya sürdü. Kaleyi Volkan Demirel’e emanet eden Yanal, savuma dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal’ı görev aldı. Hücum hattının sağında Ayew, ortada Benzia solda Valbuena’yı sahaya süren Yanal, forvette ise Slimani ve Frey’i 11’de başlattı.

BURSASPOR MAÇINDAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçına son Bursaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen Sadık Çiftpınar, Isla, Jailson, Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado’nun yerine Şener, Neustadter, Benzia, Valbuena, Frey ve Slimani’ye görev verdi.

ELJIF ELMAS VE ALPER POTUK KADRODA

Ümraniyespor ile oynanan ilk maçın 47’nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eljif Elmas, 2 maç ceza almıştı. Bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararlarında cezası 1 maça düşürülen Eljif Elmas, teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna dahil edildi. Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Alper Potuk da bu maç öncesinde sakatlığını atlattı. Tecrübeli oyuncu maç kadrosuna kendisine yer buldu.

Eljif Elmas`ın cezasına indirim TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya indirdi. Eljif Elmas, bu akşam Ümraniyespor ile oynanacak kupa rövanş maçında forma giyebilecek. İlgili Haberi Oku