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Fenerbahçe eski yöneticisi Serdar Azizi transferini duyurdu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe eski yöneticisi Serdar Azizi transferini duyurdu!

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz'in sarı lacivertlilere transferinin tamamlandığını iddia etti.

24 Ocak 2019 07:52

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Aziz’in sarı lacivertlilere transferinin tamamlandığını iddia etti. Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Serdar Aziz tamam” yazdı.

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Geçmişte Alex De Souza’nın Fenerbahçe’ye transferinde başrolde yer alan Hakan Bilal Kutlualp; Anelka, Appiah, Pierre van Hooijdonk gibi yıldız isimlerin Fenerbahçe’ye kazandırılmasında da büyük rol oynamıştı.

Kutlualp’in o paylaşımı gece yarısı Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı.

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Son güncelleme 11:25 | 24 Ocak 2019
Fenerbahçe galatasaray serdar aziz
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