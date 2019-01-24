Fenerbahçe eski yöneticisi Serdar Azizi transferini duyurdu!

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Aziz’in sarı lacivertlilere transferinin tamamlandığını iddia etti. Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Serdar Aziz tamam” yazdı.

Son dakika | Serdar Aziz transferinde sıcak gelişme! Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Serdar Aziz, alacaklarına karşılık bonservisini alarak Fenerbahçe'nin yolunu tutacak. İlgili Haberi Oku

Geçmişte Alex De Souza’nın Fenerbahçe’ye transferinde başrolde yer alan Hakan Bilal Kutlualp; Anelka, Appiah, Pierre van Hooijdonk gibi yıldız isimlerin Fenerbahçe’ye kazandırılmasında da büyük rol oynamıştı.

Kutlualp’in o paylaşımı gece yarısı Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı.

Serdar Aziz tamam — Hakan Bilal Kutlualp (@hbkhbk) 23 Ocak 2019

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